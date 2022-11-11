ЕС обучит более десятка тысяч военных ВСУ

ЕС на следующей неделе начнет обучение 15 тысяч военных ВСУ в рамках миссии EUMAM Ukraine

На следующей неделе Европейский союз (ЕС) начнет обучение более десятка тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Впервые такая миссия будет полностью организована на территории Европейского союза», — заявил высокопоставленный чиновник объединения.

Уточняется, что ЕС подготовит 15 тысяч украинских солдат в рамках миссии EUMAM Ukraine. По словам функционера Евросоюза, им также выдадут необходимые боеприпасы, на которые выделили 16 миллионов евро.

Ранее стало известно о новой помощи Киеву от Швеции. В частности, Стокгольм направит украинской стороне не только современное вооружение, но и финансовую поддержку.

