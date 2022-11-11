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16:23, 11 ноября 2022Мир

Швеция направит Украине более современное оружие

Министр обороны Швеции Йонсон заявил о поставках Украине более современного оружия

Фото: Jason Reed / Reuters

Стокгольм направит Киеву более современное оружие, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон. Его слова приводит агентство TT.

«Мы намерены как можно скорее сообщить о дальнейшей поддержке Украины — как политической, экономической, так и военной, включая передачу более совершенных систем вооружений», — заявил он.

По его словам, в ближайшее время правительство сделает заявление о новых поставках.

Ранее стало известно, что Италия прекратит военную помощь Украине. Тем не менее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто отметил, что страны Европейского союза (ЕС) и НАТО окажут экономическую помощь Киеву.

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Виктория Кондратьева
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