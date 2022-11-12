Колумбия заявила о контактах с российскими военными по обслуживанию вертолетов

Посол Колумбии заявил, что страна контактирует с Россией по обслуживанию вертолетов

Военнослужащие России и Колумбии контактируют по вопросам обслуживания российских вертолетов. Об этом заявил посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра, его цитирует РИА Новости.

Дипломат уточнил, что контакты ведутся по вопросам приобретения и обслуживания оборудования российских вертолетов, и указал на сложности с логистикой.

«Сейчас есть сложности из-за логистики, так как транспортировка самолетов осуществляется морским путем. Стоимость страховки сильно выросла, цены выросли», — сказал он.

По словам посла, Колумбия давно покупает у России вертолеты Ми-17 и Ми-18, впоследствии специалисты приезжают в страну помогать с техническим обслуживанием. Колумбийцы, в свою очередь, ездят в Россию, чтобы учиться обслуживанию.

Дипломат, отвечая на вопрос о том, может ли Богота покупать у России меньше вертолетов, заявил, что эта тема очень связана с конъюнктурой и логистическими вопросами.

Ранее Аренас Нейра заявил, что стоимость колумбийского кофе в России вырастет в следующем году. Первоочередной причиной роста цен посол назвал проблемы с урожаем в республике.

