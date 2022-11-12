Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 12 ноября 2022Мир

Колумбия заявила о контактах с российскими военными по обслуживанию вертолетов

Посол Колумбии заявил, что страна контактирует с Россией по обслуживанию вертолетов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Военнослужащие России и Колумбии контактируют по вопросам обслуживания российских вертолетов. Об этом заявил посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра, его цитирует РИА Новости.

Дипломат уточнил, что контакты ведутся по вопросам приобретения и обслуживания оборудования российских вертолетов, и указал на сложности с логистикой.

«Сейчас есть сложности из-за логистики, так как транспортировка самолетов осуществляется морским путем. Стоимость страховки сильно выросла, цены выросли», — сказал он.

По словам посла, Колумбия давно покупает у России вертолеты Ми-17 и Ми-18, впоследствии специалисты приезжают в страну помогать с техническим обслуживанием. Колумбийцы, в свою очередь, ездят в Россию, чтобы учиться обслуживанию.

Дипломат, отвечая на вопрос о том, может ли Богота покупать у России меньше вертолетов, заявил, что эта тема очень связана с конъюнктурой и логистическими вопросами.

Ранее Аренас Нейра заявил, что стоимость колумбийского кофе в России вырастет в следующем году. Первоочередной причиной роста цен посол назвал проблемы с урожаем в республике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Власти заявили об усилении группировки ВСУ на запорожском направлении
В США заявили о надежде на переговоры России и Украины
В погранслужбе Украины рассказали о влиянии решения суда на выезд из страны
Мбаппе рассказал о намерении покинуть сборную Франции из-за расизма
В России выявили 5 514 случаев коронавируса
В прокуратуру Швейцарии пожаловались на «утечки» о визите президента на Украину
Подмосковные врачи прооперировали беременную женщину со сложным переломом
Рогозин опроверг сомнения в победе ВС России
Британцев возмутило требование премьера Австралии к Путину
Колумбия заявила о контактах с российскими военными по обслуживанию вертолетов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.