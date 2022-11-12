Россиян предупредили о скором подорожании колумбийского кофе

Посол Нейра: из-за проблем с урожаем колумбийский кофе подорожает в России в 2023 году

Посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра заявил, что стоимость колумбийского кофе в России вырастет в следующем году. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Первоочередной причиной роста цен посол назвал проблемы с урожаем в республике. «Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых "кофейных" регионах Колумбии из-за тяжелой зимы», — говорит Аренас.

По его словам, ожидается, что урожай снизится на 50-57% по сравнению с прошлым годом. В связи с этим производство кофе уже уменьшилось на 22 процента. К повышению цен также приведет подорожание удобрений, проблемы с логистикой, нехватка контейнеров. При этом посол отметил, что повышение стоимости коснется не только российский рынок. При этом Аренас пока не берется утверждать, на сколько именно подорожает продукт.

Ранее россиян предупредили о значительном подорожании говядины в 2023 году. Как объяснила профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина, это связано с разрешением Минсельхоза импортировать в страну говядину с нулевой пошлиной.