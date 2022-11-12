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16:46, 12 ноября 2022Бывший СССР

В Одессе начался протест моряков из-за невыдачи документов на работу за границей

В Одессе моряки протестуют из-за блокировки разрешений работать за границей

Фото: Shutterstock

Моряки в Одессе начали протестовать, призывая украинские власти не блокировать выдачу разрешений на работу за границей. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

По информации канала, моряки продолжают выходить на акции протеста, так как до сих пор не могут получить разрешение на работу за пределами Украины, несмотря на наличие соответствующего постановления правительства.

Как отметил один из участников акции, во время каждого митинга представители военкомата раздают морякам повестки, оказывая моральное давление.

Ранее стало известно, что на Украине призывные лица нелегально выезжают за границу. Во время военного положения группа лиц организовала схему беспрепятственного пересечения государственной границы гражданами призывного возраста. За 4500–5500 долларов США они делали фиктивные документы, позволявшие военнообязанным пересечь границу под видом студента или волонтера.

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Сергей Истомин
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