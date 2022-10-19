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17:30, 19 октября 2022Бывший СССР

На Украине раскрыли схему выезда призывников за границу

Генпрокуратура Украины раскрыла схему выезда призывников под видом студентов и волонтеров

Фото: Sasu Makinen / Reuters

На Украине призывные лица нелегально выезжают за границу. Генеральная прокуратура страны раскрыла способ, к которому прибегают призывники, чтобы покинуть Украину, говорится в Telegram-канале ведомства.

«По данным следствия, во время военного положения группа лиц организовала схему беспрепятственного пересечения государственной границы гражданами призывного возраста. За 4500-5500 долларов США они производили фиктивные документы, позволявшие военнообязанным пересечь границу под видом студента или волонтера», — сказано в сообщении генпрокуратуры.

Уточняется, что четырем гражданам Украины (одному из них — заочно) предъявлено подозрение по факту незаконной переправки лиц через государственную границу. Правоохранители задержали трех лиц, которым впоследствии избрали мерой пресечения содержание под стражей.

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Алевтина Запольская
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