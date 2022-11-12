Стала известна возможная причина запрета прохода судов через Керченский пролив

Сенатор Цеков связал запрет прохода судов через Керченский пролив с опасениями диверсии

Россия могла запретить проход загруженных за пределами страны судов через Керченский пролив в Азовское море из-за опасений новой диверсии на Крымском мосту. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Я думаю, основная причина связана с той диверсией, которую совершила Украина на Крымском мосту Сергей Цеков российский сенатор

«Как известно, диверсия произошла в результате взрыва автомобильной фуры. Все сходятся во мнении, что водитель не знал о взрыве, он стал жертвой этой диверсии. Моя версия заключается в том, что Украина не оставит попытки совершить еще одну диверсию против Крымского моста, в том числе и за счет подрыва судна, которое будет проходить под ним. При этом команда судна может и не знать, что перевозит взрывоопасный груз и что станет жертвой в этой авантюре Киева», — объяснил сенатор.

При этом необходимо усиление контроля, однако нужно отработать механизм выявления диверсий, считает Сергей Цеков.

«Досмотр судов на предмет выявления взрывоопасных грузов, на мой взгляд, довольно сложен. Когда будет выработана методика досмотра судов, которая исключит возможность провоза взрывоопасного груза, вероятно, [судоходство] будет восстановлено», — заключил член верхней палаты российского парламента.

Ранее Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о запрете России на проход судов через Керченский пролив в Азовское море.

После взрыва на Крымском мосту 8 октября президент России Владимир Путин поручил усилить охрану на транспорте и объектах энергетики. «Соответствующие службы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критически важных инфраструктурных объектов. И на всех на них должны быть проведены соответствующие мероприятия», — заявил глава государства.