Путин рассказал о поручениях после взрыва на Крымском мосту
Президент Путин заявил об усилении охраны на транспорте после взрыва на Крымском мостуСюжетВзрыв на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин заявил об усилении охраны на транспорте — такое поручение он дал после взрыва на Крымском мосту. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Астане. Трансляция ведется на платформе «Смотрим».
По словам главы государства, охрана также усилена на объектах энергетики.
«Соответствующие службы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критически важных инфраструктурных объектов. И на всех на них должны быть проведены соответствующие мероприятия», — заявил Путин.