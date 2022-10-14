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16:03, 14 октября 2022Россия

Путин рассказал о поручениях после взрыва на Крымском мосту

Президент Путин заявил об усилении охраны на транспорте после взрыва на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: vk.com/crimeabadnews / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил об усилении охраны на транспорте — такое поручение он дал после взрыва на Крымском мосту. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Астане. Трансляция ведется на платформе «Смотрим».

По словам главы государства, охрана также усилена на объектах энергетики.

«Соответствующие службы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критически важных инфраструктурных объектов. И на всех на них должны быть проведены соответствующие мероприятия», — заявил Путин.

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Валерий Розенберг
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