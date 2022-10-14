Путин рассказал о поручениях после взрыва на Крымском мосту

Президент Путин заявил об усилении охраны на транспорте после взрыва на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин заявил об усилении охраны на транспорте — такое поручение он дал после взрыва на Крымском мосту. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Астане. Трансляция ведется на платформе «Смотрим».

По словам главы государства, охрана также усилена на объектах энергетики.

«Соответствующие службы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критически важных инфраструктурных объектов. И на всех на них должны быть проведены соответствующие мероприятия», — заявил Путин.