Летевший из Тель-Авива в Москву самолет сел в Махачкале

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тель-Авива в Москву из-за тумана совершил посадку в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости.

Полет осуществлялся на самолете Sukhoi Superjet 100. Рейс из Тель-Авива в Москву проходит с технической посадкой в Минеральных Водах. Там меняется экипаж и происходит дозаправка. Из-за тумана в Минводах борт был вынужден уйти на запасной аэродром в Махачкалу.

В настоящее время борт находится в Махачкале. По словам корреспондента РИА Новости, летевшего этим рейсом, командир воздушного судна, самолет вскоре направится из Махачкалы напрямую в Москву.

Ранее стало известно, что лайнер SSJ-100, следовавший по маршруту Стамбул–Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи. Экипаж принял решение об экстренной посадке после срабатывания датчиков разгерметизации салона. На борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.