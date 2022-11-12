Политолог рассказал о попытках США реанимировать Украину и прогнуть Европу

Политолог-американист Сергей Судаков: Россия ведет боевые действия с 42 государствами

Специальная военная операция серьезно изменилась с ее начала. Можно уже сказать с достоверностью, что Россия ведет боевые действия с 42 государствами. Европа пичкает Украину устаревшим вооружением, желая получить более современное от американцев взамен. О тонкостях проблем вокруг США, Европы и Украины на шоу «Дайте сказать!» в эфире телеканала LIFE рассказал политолог-американист Сергей Судаков.

По мнению Судакова, риторика нынешней военных действий Запада понятна — Украина такой мертвец, который находится сейчас на искусственной почке, на искусственных легких, на искусственном кровообращении. Соединенные Штаты становятся в меньшинстве тех стран, которые вкладывается в реанимацию этого трупа.

«Соединенные Штаты выписали чеки всем странам, которые поставляют устаревшее вооружение на Украину. Чем больше ты сейчас отдашь, тем больше мы тебе компенсируем потом новым вооружением. Но уже страны Европейского союза начинают задавать вопросы: а почему вы не компенсируете? Мы всю советскую технику отдали Украине, а те деньги, которые приходят из США хватает только на одну гусеницу от "Абрамса". Они-то думали, что они все старье отдадут, а новенькое получат. Американцы же, которые четко умеют считать говорят в ответ: твой танк стоит 100 тысяч долларов, вот можешь купить на них от нового танка бензобак теперь», — говорит Сергей Судаков.

США, по сути, утопили Европу, которая существовала хорошо только тогда, когда существовала крутая Германия. Много денег в Германии? Если мы будем честны, то ответ — астрономически много. Выдержат они эту зиму? Выдержат — бедные будут мерзнуть, богатые будут платить чуть больше. Правящему меньшинство наплевать на население. Они советуют народу купить пятый свитер.

«Выходили люди во всех городах Германии на улицы, протестовали, говорили, что мы не переживем эту зиму. А чего достигли протестующие? Ничего, — подчеркнул Сергей Судаков. —Европа находится только в начале печального пути — пока еще есть запасы. Американцы и британцы, разрушив три ветки "Северного потока", привели Европу к катастрофе, и мы скоро будем наблюдать на континенте настоящее постиндустриальное общество — та индустрия, которая кормила Европу перестанет работать в одночасье».

По мнению политолога в США существует огромный комплекс проблем, который не виден издалека. После триллионов разбросанных по всей Америке вертолетных денег, которые администрация Байдена рассыпала во время эпидемии ковида, наступили другие времена — халява закончилась. Например, бензин подорожал вдвое. Растут цены на продукты питания. Увеличиваются ставки по ипотеке. Миллионы мексиканцев хлынули в Соединенные Штаты. Жизнь резко стала дороже. Изменилось к худшему ее качество. Значительным образом возрастают долги домохозяйств. Мнимая стабильность держалась не только на раздутом экономическом пузыре, но и на политике колониализма.

Соединенные Штаты всегда отыгрывали свои позиции только тем, что у них есть ядерное оружие, считает Сергей Судаков. И у Вашингтона есть возможность разместить свои военные базы во всех странах. Они рассуждали так: если что-то пойдет не так, мы все сделаем для того, чтобы бы поработить очень быстро. Концепция порабощенных наций или нового колониализма для США — это норма.

«Посмотрите на Германию, ей все рукоплещут. Но вспомните 1989 год — как круто! Сломали стену, Германия объединяется. Но никто не хочет рассказать, что произошло после этого. Например, дипломы о высшем образовании ГДР не признавались в новой объединенной Германии. Апелляция к США о нарушении прав человека оказывалась бесполезной», — отметил Сергей Судаков.

При помощи страха США создали валюту, которая ничем не обеспечена, считает политолог. «Мы понимаем, что доллар ничего не стоит. Но США выстроили свою политику так, что они всегда живут за чужой счет. Ну чтобы ты далеко не убежал тебе объяснят, что у нас есть ядерное оружие, которые очень быстро его к тебе доставят. И поэтому они разжигают войны по всему миру — в Ираке, в Афганистане, в Сирии, в Ливии. И везде они выходят с огромными затратами, но в плюсе», — подчеркнул Сергей Судаков.