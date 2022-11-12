Два самолета столкнулись во время авиашоу в США

ABC News: ретробомбардировщик B-17 столкнулся с самолетом Bell P-63 на авиашоу в Далласе

Два самолета столкнулись в субботу, 12 ноября, во время авиашоу Wings Over Dallas в американском штате Техас. Об этом сообщает ABC News.

Ретробомбардировщик Boeing B-17 времен Второй мировой войны столкнулся с самолетом Bell P-63 Kingcobra в воздухе над Далласом, его обломки упали на близлежащее шоссе. Информация о пострадавших не приводится.

В сентябре в США три человека погибли при столкновении двух небольших самолетов в небе. Происшествие случилось неподалеку от Денвера в штате Колорадо. Одномоторная Cessna 172 и Sonex Xenos, по сообщениям очевидцев, столкнулись в воздухе. Один из самолетов приземлился на деревья, второй рухнул в поле.