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В США при столкновении двух самолетов погибли три человека

ABC: в США три человека погибли при столкновении двух небольших самолетов в небе

Фото: Martin Dziadek/ Globallookpress.com

В США три человека погибли при столкновении двух небольших самолетов в небе. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Происшествие случилось неподалеку от Денвера в штате Колорадо. Одномоторная Cessna 172 и Sonex Xenos, по сообщениям очевидцев, столкнулись в воздухе. Один из самолетов приземлился на деревья, второй рухнул в поле.

В одном из воздушных судов находилось два человека, оба погибли. Во втором найдено одно тело, сколько всего людей было на борту, неизвестно.

Пожарная служба сообщила, что дороги будут закрыты на время расследования. О причинах аварии на данный момент неизвестно.

Ранее в июле в Калифорнии легкомоторный самолет с одним человеком на борту упал в океан на глазах десятков отдыхающих. На помощь пилоту бросились спасатели и доставили его на берег. У пострадавшего был небольшой порез на голове. Несмотря на отсутствие видимых травм, мужчину госпитализировали.

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Марина Совина
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