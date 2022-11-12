Власти Херсонской области опровергли сообщение о временной столице

Власти Херсонской области опровергли сообщение о временном переносе столицы в Геническ

Власти Херсонской области опровергли сообщение о том, что город Геническ временно станет административной столицей региона, решение о переносе столицы не принималось. Об этом сообщает ТАСС.

«Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона», — заявил представитель областной администрации, пояснив, что Геническ — один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона.

Ранее пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин заявил, что Геническ временно станет административной столицей региона. В администрации подчеркнули, что на момент заявления Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений.