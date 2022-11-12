Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:48, 12 ноября 2022Россия

Власти Херсонской области опровергли сообщение о временной столице

Власти Херсонской области опровергли сообщение о временном переносе столицы в Геническ

Власти Херсонской области опровергли сообщение о том, что город Геническ временно станет административной столицей региона, решение о переносе столицы не принималось. Об этом сообщает ТАСС.

«Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона», — заявил представитель областной администрации, пояснив, что Геническ — один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона.

Ранее пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин заявил, что Геническ временно станет административной столицей региона. В администрации подчеркнули, что на момент заявления Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин созвонился с президентом Ирана
Власти Херсонской области опровергли сообщение о временной столице
Огуречный рассол с гайкой в подмосковном магазине рассмешил пользователей сети
Захарова высмеяла оговорку Байдена
Новак провел совещание по поддержке нефтяной отрасли
Потери автоконцернов после ухода с российского рынка оценили
Зеленский назвал адом атаки России в Донбассе
Шведская компания Postnord возобновит доставку почты в Россию и Белоруссию
«Спартак» обыграл «Локомотив» в московском дерби
Прототип главного героя фильма «Терминал» умер в парижском аэропорту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.