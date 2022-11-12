Британцев возмутило требование премьера Австралии к Путину

Читатели Sky News возмутились требованием премьера Австралии Альбанезе к Путину

Британцы возмутились требованием премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе к президенту России Владимиру Путину, чтобы тот отступил в вопросе Украины. Свое мнение читатели Sky News выразили в комментариях в Twitter.

Австралийский премьер призвал мир продолжить оказывать давление на президента России в вопросе конфликта на Украине и заявил, что российский президент должен отступить.

«Вау, уверен, Путин в ужасе», — сыронизировал OldSchool.

«Альба, ты правда думаешь, что Путин тебя боится? Серьезно?» — поинтересовался Raoul Robert Harter.

«Альба даже не смог произнес Владимир», — написал Samuel Honey.

«Альбанезе, тебе не надо показывать нам, что ты марионетка США, мы это знаем», — заметил Antonios Symeonakis.

«Господин Энтони Альбанезе, пожалуйста, замолчите!» — призвала Kylie Tobler.

Ранее стало известно, что власти США и лидеры стран ЕС усомнились в скором начале мирных переговоров между Украиной и Россией. По мнению чиновников западных стран, обе стороны конфликта уверены в том, что продолжение боевых действий усилит их позиции, писала газета The New York Times.