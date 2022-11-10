США и ЕС отказались верить в скорые переговоры между Россией и Украиной

NYT: власти США и стран ЕС не верят в скорое начало переговоров между Россией и Украиной

Власти США и стран Европейского союза (ЕС) отказываются верить в скорое начало мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом стало известно газете The New York Times (NYT).

По информации издания, чиновники западных стран полагают, что серьезные мирные переговоры между Москвой и Киевом в ближайшем будущем маловероятны. По их мнению, стороны конфликта на данный момент уверены, что продолжение боевых действий усилит их позиции.

При этом источники NYT отмечают, что им трудно представить условия, на которые согласятся российская и украинская стороны. Отмечается, что в связи с этим администрации президента США Джо Байдена приходится соблюдать баланс между дальнейшей поддержкой Киева и ответами на вопросы американцев о том, чем закончится текущий конфликт.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что после стабилизации ситуации на фронте на Украине зимой может появиться возможность для проведения переговоров между Москвой и Киевом. «Когда существует возможность переговоров, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею», — призвал он.