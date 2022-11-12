В Швеции отвергли возможность размещения ядерного оружия

Глава МИД Швеции отверг возможность размещения ядерного оружия после присоединения к НАТО

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем отверг возможность размещения ядерного оружия в стране после присоединения к НАТО. Его слова передает Reuters.

«Мы никогда не намеревались изменять условия заявки, поданной предыдущим правительством», — констатировал Билльстрем. По его словам, в этом вопросе Стокгольм последует примеру Дании и Норвегии, на территории которых ядерного вооружения нет.

При этом ранее шведская газета Proletären предупредила о том, что после вступления в альянс на территории страны появятся ядерное оружие и американские военные базы. По мнению журналистов, на это указывает высказывание главнокомандующего Вооруженными силами Швеции Микаэля Бюдена, который посоветовал премьер-министру страны Ульфу Кристерссону воздержаться от каких-либо ограничений в связи со вступлением страны в альянс.