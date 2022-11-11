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23:01, 11 ноября 2022Мир

В Швеции предупредили об опасности вступления в НАТО

Proletären: вступление в НАТО грозит Швеции размещением ядерного оружия и военных баз США
Микаэль Бюден

Микаэль Бюден. Фото: TT News Agency / Claudio Bresciani / Reuters

Шведская газета Proletären предупредила об опасности вступления в НАТО. Как отмечает издания, после вступления в альянс на территории страны появятся ядерное оружие и американские военные базы, несмотря на то, что Стокгольм неоднократно выступал против этого.

Газета обратила внимание на то, что главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден посоветовал премьер-министру страны Ульфу Кристерссону воздержаться от каких-либо ограничений в связи со вступлением страны в альянс. Это значит, что правительство не должно отказываться ни от постоянных баз НАТО в Швеции, ни от размещения ядерного оружия на шведской земле, подчеркнули журналисты. «Теперь за завесой тумана и паникерства о том, что Россия якобы хочет напасть на Швецию, обнажается реальность», — отмечается в статье.

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Марина Совина
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