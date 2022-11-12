В МИД заявили о намерении переподключить Россельхозбанк к SWIFT

Замглавы МИД Вершинин заявил о планах переподключить Россельхозбанк к SWIFT

Россия будет добиваться того, чтобы Россельхозбанк был переподключен к SWIFT. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин, его цитирует ТАСС.

«Мы обсуждаем это не первый раз, потому что, с моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка, который обеспечивает большинство трансакций по сельскохозяйственным вопросам, сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом», — считает Вершинин.

По его мнению, МИД будет добиваться решения этого вопроса. Переподключение к SWIFT позволит снять препятствие для экспорта российской сельхозпродукции, заявил замглавы МИД.

В России уже готова новая версия собственного аналога SWIFT на блокчейне, пилотную версию представил технической оператор разработки Центр компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ».

Отключить любого из участников системы невозможно: у каждого пользователя одинаковые права и возможности. Блокчейн-технологии позволяют создать безопасные и надежные условия для всех участников, сообщили разработчики.