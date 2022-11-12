Перечислены мошеннические схемы ресторанных аферистов

«Известия»: официанты пользуются опьянением гостей и вводят в терминал завышенные суммы

Ресторанные аферисты придумывают различные схемы по обману гостей, пользуясь их невнимательностью или нетрезвым состоянием. Об уловках сотрудников общепита рассказывают «Известия».

Так, коллектив ресторана в Санкт-Петербурге разработал схему воровства денег у клиентов в состоянии алкогольного опьянения, привлекая к этому сообщниц. Девушки знакомились с подвыпившими мужчинами, затем предлагали им выпить еще спиртного, после чего, отвлекая их внимание, вводили в терминал для оплаты суммы, которые были в разы больше стоимости приобретенных напитков.

Некоторые методы, которые используют официанты для дополнительного заработка, не являются прямым нарушением закона, однако их также нельзя назвать чистоплотными, пишет издание. Например, сотрудники могут предлагать дать сдачу мелочью или специальными купюрами, к которым неприятно прикасаться, вынуждая клиентов пренебречь положенными им деньгами. Иногда обман может быть направлен не на клиента, а на владельца ресторана, говорится в публикации. В частности, когда гость оплачивает счет в полном размере, а официант использует скидочную карту, оставляя себе разницу.

Ранее оперативники уголовного розыска выявили схему обмана клиентов во время рейда по ночным заведениям Санкт-Петербурга. Уточнялось, что специально обученные девушки продавали посетителям некачественный алкоголь по стоимости элитного.