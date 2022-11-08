Силовики раскрыли многомиллионную схему обмана россиян в барах

В барах Петербурга полиция провела спецоперацию по выявлению схемы обмана посетителей

В Санкт-Петербурге во время рейда по ночным заведениям оперативники уголовного розыска выявили схему обмана посетителей — специально обученные девушки продавали клиентам некачественный алкоголь, а выставляли счет как за элитный или давали оплатить чек несколько раз. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает РИА Новости.

Силовики провели более 50 обысков по девяти барам одной сети на улице Рубинштейна, местам жительства подозреваемых и на подпольном алкогольном производстве.

По данным правоохранителей, к обману клиентов были привлечены десятки людей. Жертвами становились состоятельные мужчины, на которых «старшие» указывали специально обученным промо-моделям. Пострадавшими стали как минимум 11 посетителей. В общей сумме они отдали бару более 10 миллионов рублей.