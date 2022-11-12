19FortyFive: американские средства сдерживания приходят в упадок из-за ограничения средств

Американские неядерные средства сдерживания стремительно приходят в упадок из-за ограничения военных в средствах. Такую причину назвал обозреватель издания 19FortyFive.

«При составлении бюджета с нулевой базой у силы сдерживания слишком мало средств», — указал автор материала. Он напомнил, что национальная техника устаревает, а ее модернизации приходится ждать.

«Средний возраст самолетов американских ВВС — 29 лет. Флот ВМС сократится до 280 кораблей к 2037 году», — добавил журналист. Армия США также сокращается, указал он, обратив внимание на прошлогодний недобор новобранцев.

При этом военное руководство страны уже давно бьет тревогу. Так, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен обвинил Пентагон в «излишней бюрократичности».

В США заявили о кризисе в морской пехоте

Ранее 19FortyFive констатировал кризис в морской пехоте США. По словам автора материала, армия должна адаптироваться к появляющимся угрозам, особенно со стороны Китая. Многие руководители, действующие и ушедшие в отставку, расходятся во мнениях о реализации данного плана.