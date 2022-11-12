В США заявили о кризисе в морской пехоте

19FortyFive: морская пехота США должна адаптироваться к появляющимся угрозам

Корпус морской пехоты США должен адаптироваться к меняющимся угрозам, особенно со стороны Китая, но мнения военного руководства относительно дальнейшей судьбы корпуса разошлись. О кризисе в войсках сообщает издание 19FortyFive.

Многие руководители, действующие и ушедшие в отставку, считают, что американская морская пехота должна адаптироваться к появляющимся угрозам, но мнения относительно того, как это реализоваться, расходятся.

Комендант корпуса морской пехоты США Дэвид Хиллари Бергер, принимая командование корпусом в 2019 году, заявил, что морская пехота не подготовлена к изменениям в стратегии обороны США. Бергер хочет вернуть Корпус морской пехоты к корням, согласно его плану развития до 2030 года. В особенности он стремится, чтобы корпус проводил амфибийные операции в поддержку морских кампаний, чтобы отделить его от армии в качестве структуры для проведения спецопераций. План развития будет обновляться ежегодно.

Бергер считает, что тяжелое вооружение и артиллерийское оружие малой дальности, которыми пользуется морская пехота, не подходит для ведения боевых действий в Индо-Тихоокеанском регионе. Он лишил корпус морской пехоты этих систем в попытке сделать эти войска более легкими, быстрыми и мобильными. «У нас есть существенные свидетельства, которые позволяют сделать вывод, что броня, несмотря на ее длительное и успешное использование в войнах прошлого, не подходит для задач высокого приорета в будущем», — написал Бергер.

Предшественник Бергера, генерал Роберт Неллер, выступая перед Комитетом вооруженных сил Сената в 2017 году, заявил о недостаточной организованности, тренировках, оборудовании для того, чтобы отвечать быстро развивающимся требованиям проведения операций. «Корпус морской пехоты необходимо модернизировать и изменить, чтобы он смог сдерживать конфликт, быть конкурентоспособным, при необходимости бороться и выигрывать у наших противников», — заявил Неллер.

Бывший помощник министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Оуэн Уэст писал, что видение Бергера требует разоблачения текущего кризисного реагирования и способностей вести наземный бой, чтобы создать крупномасштабную, гипер-оптимизированную силу. Это дорогое и смелое обязательство, выполнение которого займет восемь лет.

Группа из 17 генералов и представителей командования в отставке, включая бывшего министра военно-морских сил США Джима Уэбба, бывшего министра обороны Джеймса Мэттиса и других, лоббировали конгресс, чтобы не дать ход инициативам Бергера. Уэбб заявлял, что сформирована рабочая группа, чтобы доносить информацию о проблемах до национальных лидеров.

Бывший Заместитель министра обороны США Бинг Уэст охарактеризовал план Бергера в отношении Морской пехоты США как «Хороший слоган, плохая машина». «Морская пехота не может воевать в условиях городской местности без танков», — написал он.

Согласно закону, первоочередная миссия корпуса морской пехоты — конфискация или защита морских баз и проведение наземных операций, что может быть важно для проведения морской кампании». Тем не менее морская пехота была задействована во время войн в Афганистане и Ираке вдалеке от берега. В результате многие военные не получили опыта в амфибийных операциях. Критики считают морскую пехоту второй наземной армией.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия. В отдаленные планы Вашингтона входит создание стратегических высокоэффективных огневых систем вооружения, работающих по принципу разведывательного ударного комплекса, систем оружия направленной энергии и других перспективных систем оружия.

