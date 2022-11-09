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04:19, 9 ноября 2022Наука и техника

США уличили в создании средств нейтрализации ядерного оружия России

«Военная мысль»: США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия

Фото: Issei Kato / Reuters

США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия. Об этом пишет издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль».

Авторы материала указывают, что стратегия США и стран НАТО по сдерживанию противников переходит в стратегию упреждающих силовых действий. При этом допускается применение как ядерного, так и стратегического неядерного оружия с коротким подлетным временем.

Марина Совина
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