Опубликовано видео передвижения техники НАТО на херсонском направлении

«Русская Весна» опубликовала видео передвижения техники НАТО по херсонскому фронту

В сети появилось видео, как по херсонской линии фронта в массовом порядке передвигается бронированная техника НАТО. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации канала, американские противотанковые комплексы «Тау» на базе бронеавтомобилей «Хамви» были замечены на дорогах Херсонщины.

Ранее стало известно, что Великобритания поставила Украине половину имеющихся на вооружении страны переносных противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW). Отмечается, что всего Лондон направил Киеву порядка семи тысяч таких ПТУР, в связи с чем британское правительство рассматривает возможность закупки дополнительных NLAW.