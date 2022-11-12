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04:28, 12 ноября 2022Бывший СССР

Украинские военные шесть лет блокировали Луганский заповедник

Глава Минприроды ЛНР Дегтярев: ВСУ шесть лет блокировали Луганский заповедник

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Украинские военнослужащие с 2016 года полностью контролировали территорию Луганского природного заповедника. Об этом глава Минприроды ЛНР Юрий Дегтярев заявил в интервью РИА Новости.

Все это время вооруженные силы Украины (ВСУ) не допускали в заповедник сотрудников для проведения исследований. Под контроль ВСУ попали и другие объекты природно-заповедного фонда в Луганской области. «Там были размещены военные подразделения, построены фортификации, не допускались работники заповедника для проведения научных исследований и осуществления охраны», — сообщил Дегтярев.

Луганский природный заповедник был создан в 1968 году для сохранения реликтовых зверей: сурка и выхухоли. Заповедник располагается на территории Станично-Луганского, Меловского, Свердловского, Славяносербского и Новоайдарского районов республики.

Ранее пленный командир ВСУ, старший лейтенант Владимир Лепихин заявил о планах вторжения в российские регионы. По его словам, зимой украинские войска хотят начать полномасштабное наступление на Белгородскую и Курскую области.

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Екатерина Подвигина
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