Глава Минприроды ЛНР Дегтярев: ВСУ шесть лет блокировали Луганский заповедник

Украинские военнослужащие с 2016 года полностью контролировали территорию Луганского природного заповедника. Об этом глава Минприроды ЛНР Юрий Дегтярев заявил в интервью РИА Новости.

Все это время вооруженные силы Украины (ВСУ) не допускали в заповедник сотрудников для проведения исследований. Под контроль ВСУ попали и другие объекты природно-заповедного фонда в Луганской области. «Там были размещены военные подразделения, построены фортификации, не допускались работники заповедника для проведения научных исследований и осуществления охраны», — сообщил Дегтярев.

Луганский природный заповедник был создан в 1968 году для сохранения реликтовых зверей: сурка и выхухоли. Заповедник располагается на территории Станично-Луганского, Меловского, Свердловского, Славяносербского и Новоайдарского районов республики.

Ранее пленный командир ВСУ, старший лейтенант Владимир Лепихин заявил о планах вторжения в российские регионы. По его словам, зимой украинские войска хотят начать полномасштабное наступление на Белгородскую и Курскую области.