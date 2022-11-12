Путин подтвердил ЦАР готовность обеспечить Африку зерном и удобрениями

Путин подтвердил президенту ЦАР, что Россия готова обеспечить Африку зерном и удобрениями

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой подтвердил готовность обеспечить Африку зерном и удобрениями. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе обмена мнениями по проблеме продовольственной безопасности российский лидер подтвердил готовность Москвы внести свой вклад в обеспечение стран Африки сельхозпродукцией и удобрениями, говорится в сообщении.

Помимо этого, лидеры условились продолжать взаимодействие для укрепления суверенитета, безопасности и стабильности ЦАР. Туадера поблагодарил Россию за содействие стране, а также подтвердил намерение принять участие во втором саммите Россия – Африка в 2023 году.

В октябре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что на переговорах с Владимиром Путиным он обсуждал, что можно передать слаборазвитым или неразвитым странам Африки.