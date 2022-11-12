Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:28, 12 ноября 2022Мир

Путин подтвердил ЦАР готовность обеспечить Африку зерном и удобрениями

Путин подтвердил президенту ЦАР, что Россия готова обеспечить Африку зерном и удобрениями
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой подтвердил готовность обеспечить Африку зерном и удобрениями. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе обмена мнениями по проблеме продовольственной безопасности российский лидер подтвердил готовность Москвы внести свой вклад в обеспечение стран Африки сельхозпродукцией и удобрениями, говорится в сообщении.

Помимо этого, лидеры условились продолжать взаимодействие для укрепления суверенитета, безопасности и стабильности ЦАР. Туадера поблагодарил Россию за содействие стране, а также подтвердил намерение принять участие во втором саммите Россия – Африка в 2023 году.

В октябре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что на переговорах с Владимиром Путиным он обсуждал, что можно передать слаборазвитым или неразвитым странам Африки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Суда с выключенными датчиками заметили близ «Северных потоков» перед взрывами
Карту всей Украины оцифровали для дронов-камикадзе
40-летняя Алена Водонаева опубликовала фото в купальнике
Путин подтвердил ЦАР готовность обеспечить Африку зерном и удобрениями
Автоэксперт предостерег от «большого развода» при шиномонтаже
В Совфеде назвали условие для проведения переговоров с Украиной
Освобожденный боец ДНР рассказал об жестокости сотрудников СБУ
Движение по Крымскому мосту приостановят
В США заявили о намерении продолжать помогать Украине
Повторное заражение коронавирусом увеличило риск смерти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.