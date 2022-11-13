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05:13, 13 ноября 2022Забота о себе

Раскрыта польза аэробики для пожилых людей

Ученые из Техасского университета: аэробика улучшает кровоснабжение мозга у пожилых людей

Фото: Sven Mieke / Unsplash

Ученые из Техасского университета сообщили, что год аэробных тренировок улучшает насыщение головного мозга кислородом у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в Journal of Applied Physiology.

В исследовании приняли участие 73 пожилых человека, а обследование мозгового кровотока спустя год было проведено 41 человеку. Участники в возрасте от 60 до 80 лет занимались быстрой ходьбой, а также бегом трусцой, либо упражнениями на растяжку.

Отмечается, что спустя год у всех добровольцев, которые занимались бегом или ходьбой, улучшилось снабжение мозга кровью. Кроме того, у участников исследования вырос уровень кислорода и снизилось давление в сосудах мозга и в сонной артерии.

Ранее новосибирские ученые пришли к выводу, что популярные антистресс-игрушки, в том числе сквиши и поп-иты, способны не только избавлять от стресса и влиять на развитие мелкой моторики, но и заменить детям гаджеты. Антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему благодаря мелкой моторике пальцев и за счет переключения внимания.

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Марина Совина
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