Ученые доказали пользу сквишей и поп-итов для детей

Новосибирские ученые доказали пользу антистресс-игрушек для детей, увлеченных гаджетами

Новосибирские ученые пришли к выводу, что популярные антистресс-игрушки, в том числе сквиши и поп-иты, способны не только избавлять от стресса и влиять на развитие мелкой моторики, но и заменить детям гаджеты. Об этом сообщается на сайте ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора.

В настоящее время специалисты НИИ гигиены планируют разработать методические рекомендации об использовании таких игрушек в образовательном процессе. «Изучению подлежат показатели, характеризующие концентрацию внимания и умственную работоспособность, настроение, аппетит, успешность выполнения дозированных заданий, потребность в вербальном общении», — говорится в публикации.

Отмечается, что антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему благодаря мелкой моторике пальцев и за счет переключения внимания. Это дает быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый с хорошо организованной динамической паузой. Исследование будет проводиться на протяжении всего учебного года и летних каникул.

Как рассказал «Известиям» заместитель директора НИИ, кандидат медицинских наук Сергей Романенко, после дозированного контакта с антистресс-игрушками более чем у двух третей детей снижалась тревожность, не ухудшалось настроения, показатели умственной работоспособности были стабильными. Также отмечалась менее выраженная реакция на нагрузку.

