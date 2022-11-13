Стало известно число прибывших с начала года в Великобританию мигрантов

Sky News: в Великобританию через Ла-Манш в 2022 году прибыли более 40 тысяч мигрантов

В Великобританию через пролив Ла-Манш с начала 2022 года прибыли более 40 тысяч мигрантов. Такое число в воскресенье, 13 ноября, раскрывает Sky News со ссылкой на данные Министерства обороны Соединенного Королевства.

«По данным Минобороны, в субботу на 22 лодках переправились в общей сложности 972 человека, в результате чего общее количество совершивших путешествие в 2022 году достигло 40 885 человек», — говорится в сообщении британского телеканала. При этом стало известно, что самое большое количество ежемесячных нарушений границ за всю историю наблюдений было зафиксировано 22 августа 2022 года — пролив пересекли 1295 человек на 27 лодках.

«В последние несколько лет резко увеличилось количество людей, прибывающих в Великобританию на небольших лодках из Франции, — рассказали в Sky News. — По официальным данным, в 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев, затем 1843 случая в 2019 году и 8466 случаев в 2020 году».

Отмечается, что нелегальных мигрантов в Великобритании привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и высокие финансовые пособия.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь в страны Евросоюза (ЕС) въехали 1,57 миллиона россиян. При этом всего в первый осенний месяц в Европу через сухопутную границу с Россией и соседними странами въехали порядка 263,7 тысячи отечественных туристов.