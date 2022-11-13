Раскрыто число въехавших с конца сентября в Европу россиян

Frontex: с января по сентябрь 2022 года в ЕС въехали 1,57 миллиона россиян

Европейский союз по безопасности внешних границ (Frontex) раскрыл число посетивших Европу за три квартала 2022 года россиян — с января по сентябрь в страны Евросоюза (ЕС) въехали 1,57 миллиона человек. Об этом сообщает РБК.

Согласно статистическим данным, количество граждан России, въезжающих в ЕС с конца сентября, значительно увеличилось — только с 19 по 25 сентября европейские страны посетили 66 тысяч человек. Всего в первый осенний месяц в Европу через сухопутную границу с Россией и соседними странами въехали порядка 263,7 тысячи человек.

При этом наибольшее число поездок пришлось на август, когда в отпуск в Европу отправились 308,7 тысячи отечественных туристов. Уточняется, что в статистике учитывался поток россиян, пересекавших сухопутную границу ЕС как напрямую из России, так и через Белоруссию, Украину и Молдавию.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что около 100 тысяч россиян, прибывших в Грузию после объявления частичной мобилизации, остались в стране. По ее сведениям, всего с конца сентября границу с республикой пересекли более 700 тысяч россиян.