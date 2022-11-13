Демократам спрогнозировали победу на выборах в Сенат

NBC: демократы сохранят контроль над Сенатом из-за победы сенатора Кортез Масто в Неваде

Демократическая партия США может сохранить контроль над верхней палатой Конгресса США, благодаря предполагаемой победе действующего сенатора-демократа Кэтрин Кортез Масто на промежуточных выборах в штате Невада. Такой прогноз дает NBC.

По информации телеканала, после подсчета 96 процентов голосов Кортез Масто обходит своего соперника из Республиканской партии Адама Лаксалта на 0,5 процентного пункта, набирая 48,7 процента против 48,2 процента. Разрыв между двумя кандидатами составляет 4 982 голоса. При этом, окончательные результаты еще не объявлены.

Победа демократов в Неваде обеспечит демократов как минимум 50 местами в Сенате из 100, в то время как республиканцы пока заполучили 49 мест. Если же места в верхней палате распределятся поровну между двумя партиями, как это произошло в Сенате нынешнего созыва — решающим становится голос вице-президента, демократки Камалы Харрис. Судьба еще одного места в Сенате определится в декабре по итогам второго тура выборов в штате Джорджия.

Ранее стало известно, что демократ Марк Келли переизбрался в сенат от штата Аризона. Ему удалось опередить соперника из Республиканской партии Блейка Мастерса.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.