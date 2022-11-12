Демократы приблизились к контролю над сенатом США

Fox News: демократам не хватает одного места для контроля над верхней палатой США

Демократ Марк Келли переизбрался в сенат от штата Аризона, на данный момент партии не хватает одного места для контроля над верхней палатой. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В публикации говорится, что Келли удалось опередить соперника из Республиканской партии Блейка Мастерса. «Служба принятия решений Fox News может сообщить, что сенатор-демократ Марк Келли победил на переизбрании в Аризоне», — пишет телеканал.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, республиканцы обогнали демократов, заняв 222 места в палате представителей Конгресса США. Их соперникам удалось получить 215 кресел.