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21:35, 13 ноября 2022Россия

Российский военный рассказал об уничтожении 20 украинских диверсантов

Российские военные уничтожили 20 диверсантов ВСУ, высаживавшихся на Кинбурнскую косу

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представитель российских силовых структур рассказал, что отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринял попытку высадиться на Кинбурнскую косу, однако был уничтожен российскими солдатами. Он уточнил, что погибли до 20 украинских диверсантов, сообщает РИА Новости.

По его словам, утром 13 ноября российские военные уничтожили диверсионную группу 73-го морского центра спецопераций ВСУ.

«Подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств. Оценочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих», — заявил он.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский. По его словам, обошлось без человеческих жертв. Повреждены объекты энергоснабжения, вследствие чего поселок обесточен.

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Марина Совина
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