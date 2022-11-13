Российский военный рассказал об уничтожении 20 украинских диверсантов

Российские военные уничтожили 20 диверсантов ВСУ, высаживавшихся на Кинбурнскую косу

Представитель российских силовых структур рассказал, что отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринял попытку высадиться на Кинбурнскую косу, однако был уничтожен российскими солдатами. Он уточнил, что погибли до 20 украинских диверсантов, сообщает РИА Новости.

По его словам, утром 13 ноября российские военные уничтожили диверсионную группу 73-го морского центра спецопераций ВСУ.

«Подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств. Оценочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих», — заявил он.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский. По его словам, обошлось без человеческих жертв. Повреждены объекты энергоснабжения, вследствие чего поселок обесточен.