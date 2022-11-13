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19:59, 13 ноября 2022Россия

ВСУ обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Краснооктябрьский, жертв нет
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, обошлось без человеческих жертв. Повреждены объекты энергоснабжения, вследствие чего поселок обесточен.

«Предварительно зафиксировано семь прилетов», — написал глава граничащего с Украиной региона. В результате обстрела произошло возгорание, пожар охватил гаражи и хозяйственные постройки. Осколки от снарядов посекли трехэтажное жилое здание, также разбиты 20 окон.

В настоящее время экстренные службы работают на месте обстрела. Старовойт пообещал, что власти окажут населению все необходимую помощь.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Любовь Ширижик
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