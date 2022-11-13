Белоруссия начала оснащать объекты средствами борьбы с беспилотниками

Белоруссия оснащает военные, гражданские и стратегические объекты средствами борьбы с БПЛА

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус рассказал, что в стране началось оснащение границ, а также военных, гражданских и стратегических объектов средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщает РИА Новости.

«Появляется направление — средство борьбы с беспилотниками. В данном направлении — средства радиоэлектронной борьбы и подавления — мы достаточно серьезно преуспели, и на сегодня определенные образцы являются топовыми и на мировом рынке вооружения и прошли испытания не только в Республике Беларусь, но и других регионах», — заявил он.

По его словам, установка подобных систем планируется не только на границе и военных объектах, а также на объектах гражданской инфраструктуры и ряде стратегических объектов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководители Европейского союза не в силах потушить пожар в собственном доме. По его мнению, рядовые европейцы не хотят продолжения боевых действий на Украине.