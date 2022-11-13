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00:08, 13 ноября 2022Экономика

Раскрыты последствия антироссийских санкций для Евросоюза

Аналитик Сагалаев: ЕС столкнется с серьезными проблемами из-за антироссийских санкций

Фото: Yves Herman / Reuters

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев заявил, что Европейский союз (ЕС) в ближайшие несколько лет может столкнуться с серьезными проблемами в удовлетворении энергопотребностей из-за введенных антироссийских санкций. Его слова приводит ИА REGNUM.

Эксперт назвал санкции ЕС беспрецедентными. «Все это может привести к расколу между Соединенными Штатами и Европой в решимости продолжения санкции, потому что США выглядят намного лучше в плане энергии», — заявил он.

Сагалав добавил, что до введения антироссийский санкций Москва поставляла большую часть энергоносителей в страны ЕС. По его словам, на сегодняшний день поставок практически нет, а из-за похолодания усилия по экономии энергии дошли до пика. Он отметил, что европейским предприятиям также приходится закрывать производство. Экспертах добавил, что некоторые компании могут переехать в другие страны ради экономии расходов на энергию.

По мнению Сагалава, правительства стран Евросоюза должны ясно видеть, к чему приводят санкционные меры и какое они оказывают влияние на глобальную энергетическую безопасность.

Ранее профессор Марк Л. Буш предупредил, что США могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения санкций на российский алюминий. Он прокомментировал сообщения, что Белый дом рассматривает варианты ограничения импорта алюминия из России через прямой запрет, увеличение пошлин или санкции против компании «Русал». «Это не навредит России и не поможет Украине. Вместо этого экономика США окажется в плохом состоянии», — указал эксперт.

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Марина Совина
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