Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:37, 13 ноября 2022Культура

Известный режиссер рассказал о разбитом лице народной артистки России

Режиссер Грымов рассказал о разбившем лицо Людмилы Максаковой подсвечнике

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Театральный режиссер Юрий Грымов рассказал о разбитом лице народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой. Воспоминания из ноябрьского номера «Каравана историй» приводит «Пятый канал».

«Я говорю: "Люд, ты стаскивай подсвечник, и пусть он упадет". Еще я подумал, как было бы хорошо, чтобы во время этой сцены от огня свечей вспыхнули бы приклеенные к волосам Максаковой букли. Так не получилось. Когда она стаскивала салфетку, тяжелый подсвечник неожиданно упал ей на лицо и перебил переносицу», — рассказал известный режиссер.

Инцидент произошел на репетиции, поэтому Грымов просто подошел к актрисе и обнял ее. По его словам, у Максаковой было полностью окровавленное лицо, и кровь никак не останавливалась. Все присутствующие, как вспоминает режиссер, прочувствовали драматизм момента, а сама актриса продолжила играть свою роль.

Ранее Людмила Максакова отказалась встречаться с вернувшейся в Россию дочерью, оперной певицей Марией Максаковой, после трехлетней разлуки. Она написала дочери в смс, что та торгует своей жизнью, устраивая бесконечные представления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму пакет поправок о лишении российского гражданства
В США призвали признать Турцию спонсором терроризма
Лавров предупредил о расширении западного военного альянса
США призвали отойти от политики «разделяй и властвуй»
Труп мужчины нашли в мусорном контейнере на юго-западе Москвы
Известный режиссер рассказал о разбитом лице народной артистки России
НАТО показательно усилило военную активность в Арктике
Актер Крюков восхитился спальным районом на юге Москвы
Чемпион UFC Адесанья проиграл бой и утратил титул
В Словении начался второй тур выборов президента
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.