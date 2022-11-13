Известный режиссер рассказал о разбитом лице народной артистки России

Режиссер Грымов рассказал о разбившем лицо Людмилы Максаковой подсвечнике

Театральный режиссер Юрий Грымов рассказал о разбитом лице народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой. Воспоминания из ноябрьского номера «Каравана историй» приводит «Пятый канал».

«Я говорю: "Люд, ты стаскивай подсвечник, и пусть он упадет". Еще я подумал, как было бы хорошо, чтобы во время этой сцены от огня свечей вспыхнули бы приклеенные к волосам Максаковой букли. Так не получилось. Когда она стаскивала салфетку, тяжелый подсвечник неожиданно упал ей на лицо и перебил переносицу», — рассказал известный режиссер.

Инцидент произошел на репетиции, поэтому Грымов просто подошел к актрисе и обнял ее. По его словам, у Максаковой было полностью окровавленное лицо, и кровь никак не останавливалась. Все присутствующие, как вспоминает режиссер, прочувствовали драматизм момента, а сама актриса продолжила играть свою роль.

Ранее Людмила Максакова отказалась встречаться с вернувшейся в Россию дочерью, оперной певицей Марией Максаковой, после трехлетней разлуки. Она написала дочери в смс, что та торгует своей жизнью, устраивая бесконечные представления.