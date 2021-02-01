Мать Максаковой отказалась встречаться с дочерью после трехлетней разлуки

Народная артистка РСФСР Людмила Максакова отказалась встречаться с вернувшейся в Россию дочерью, оперной певицей Марией Максаковой после трехлетней разлуки. Об этом рассказывается в опубликованном на YouTube эфире передачи «Новые русские сенсации» канала НТВ.

«Ты торгуешь своей жизнью, устраивая бесконечные представления. Я не хочу быть участником этого позора», — написала она в СМС дочери, ждавшей ее у служебного входа театра Вахтангова со съемочной группой НТВ.

«Ну, она человек настроения. Мне теоретически могло повезти — попасть в нужный момент ей на глаза, и тогда спонтанно она могла по какой-то причине меня принять», — предположила Максакова.

Ранее сообщалось, что Мария Максакова собирается переехать в США. Артистка вернулась в Россию в январе из-за суда по разделу московской квартиры.