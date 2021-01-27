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Максакова уедет в США

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Мария Максакова
Мария Максакова
Фото: РИА Новости

Оперная певица Мария Максакова заявила, что собирается уехать в США. Об этом она сообщила «Московскому комсомольцу».

Максакова рассказала, чем займется после завершения судебных разбирательств в Москве. «Я же не чья-то собственность, нормальные люди это понимают, что я свободный человек, перемещаюсь по миру, бываю не только в Украине и России. Я в Америке сейчас собираюсь творческую жизнь устраивать, подписан контракт, и все мои шаги сейчас направлены на то, чтобы дебютировать на американских сценах», — поведала исполнительница.

24 января сообщалось о том, что вдова убитого на Украине депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова вернулась в Россию. Позже она раскрыла причину визита в Москву, заявив, что прилетела из-за суда по разделу столичной квартиры.

Максакова переехала на Украину в 2016 году вместе с Вороненковым. По ее словам, государство выдало им гражданство. В России Вороненков был объявлен в международный розыск. 23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в Киеве.

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