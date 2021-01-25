Оперная певица, вдова убитого на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова раскрыла причину визита в Москву. Своими планами она поделилась в беседе с Business FM.

Исполнительница поведала, что вернулась в Россию из-за суда по разделу московской квартиры. Она остановилась в отеле, зарегистрировавшись под другим именем.

Максакова рассказала, что в 2017 году она договорилась об обмене недвижимостью с Денисом Панаитовым, экс-главой отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области, бизнес-партнером покойного мужа. Тогда она переписала на него московскую квартиру, а Панаитов должен был передать ей жилье в Киеве. Права на квартиру в Москве он получил за день до убийства Вороненкова, однако свою часть договоренностей не выполнил. Артистка объяснила, что таким «гласным и шумным» свой визит в столицу России сделала ради своей безопасности.

«Идут суды, суды назначают мне прохождение определенных мероприятий, естественно, и Панаитов тоже знает о том, что я буду эти мероприятия проходить», — подчеркнула оперная певица. Она не подтвердила окончательного возвращения в Россию, заявив, что прилетела в Москву исключительно из-за судебных разбирательств.

Ранее сообщалось, что Мария Максакова тайно прилетела в Москву из Киева через Стамбул. В СМИ утверждалось, что она планирует остаться в России.