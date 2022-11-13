Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Путин внес в Госдуму поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Президент Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства страны за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитацию ее армии и участие в нежелательной иностранной или международной НКО. Соответствующая президентская поправка поступила в Госдуму к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства, четырьмя статьями.

Законопроект был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ, подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.

Документ предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий президента по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства России.

Согласно документу, гражданство России может предоставляться лицам, владеющим русским языком, знающим историю страны и основы российского законодательства. Кроме того, они обязуются соблюдать Конституцию РФ и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка государства.