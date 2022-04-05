Госдума приняла в первом чтении законопроект президента о гражданстве России

Депутаты ГД приняли в I чтении законопроект президента Путина о гражданстве России

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении проект базового закона «О гражданстве России», который был внесен президентом страны Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента в конце декабря 2021 года. Об этом сообщается на думском сайте.

По данным пояснительных материалов, изменения, внесенные в Конституцию России по итогам общероссийского голосования, состоявшегося 1 июля 2020 года, «более остро поставили вопросы, накопившиеся за прошедшие со дня принятия указанного закона 20 лет».

Согласно документу, гражданство России может предоставляться лицам, владеющим русским языком, знающим историю страны и основы российского законодательства. Кроме того, они обязуются соблюдать Конституцию РФ и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка государства.

Также документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство России. Речь в том числе идет о бывших соотечественниках — гражданах СССР и их детях, которые принимали участие в соответствующей госпрограмме, а также о лицах, имеющих близких родственников с гражданством России.

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о двойном гражданства с Южной Осетией. По данным соглашения, подписанного в минувшем году, граждане Южной Осетии смогут получить гражданство РФ без отказа от своего основного паспорта.