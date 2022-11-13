Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:16, 13 ноября 2022Путешествия

Турагенты назвали лучшие люксовые отели Турции

TourDom: в число лучших люксовых отелей Турции вошли две гостиницы сети Maxx Royal

Фото: Shutterstock

Эксперты туристической отрасли назвали россиянам лучшие люксовые отели на курортах Турции. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на результаты опроса отечественных турагентов.

Так, в число «самых выдающихся» мест размещения вошли две гостиницы сети Maxx Royal в Кемере и Белеке — Maxx Royal Kemer Resort и Maxx Royal Belek Golf Resort. «На Анталийском побережье много достойных вариантов, но Maxx никто не переплюнул, — заявили специалисты. — Те, кто там побывал, никуда больше не захотят, только туда».

Материалы по теме:
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022

Также особым вниманием отмечены пятизвездочные Regnum Carya Golf & Spa Resort в Анталье и Cullinan Golf Resort в Белеке благодаря высокому уровню обслуживания, разнообразному питанию и большой территории. «У меня все клиенты-миллионеры в последний год поехали в Regnum Carya», — высказался один из турагентов.

Кроме того, наилучшими характеристиками для премиум-сегмента обладают отели D Maris Bay в Мугле, Rixos Premium Göcek в Фетхие, Lujo в Бодруме, NG Phaselis в Кемере, Calista Luxury Resort в Анталье и Gloria Serenity в Белеке.

При этом турагенты отметили, что уровень обслуживания в гостиницах со временем может измениться: в одних он портится, другие улучшают номерной фонд и сервис.

Ранее стало известно, что туроператоры начали продавать туры в Турцию на лето 2023 года со скидками от 20 до 40 процентов. Например, стоимость недельного отдыха в пятизвездочном отеле Турции с вылетом из Москвы стартует от 115 тысяч рублей на двоих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об освобождении поселка Майорск
Появились подробности казни бойца ЧВК «Вагнер» на Украине
Еще одна сборная заявила о готовности провести товарищеский матч с Россией
МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Подмосковье
Минобороны заявило об уничтожении 30 иностранных наемников и американской М777
Россиянка ударила ножом мужа в ответ на избиение табуреткой
Турагенты назвали лучшие люксовые отели Турции
ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8
Минобороны сообщило о попытках атаки ВСУ на купянском направлении
Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.