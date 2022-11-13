Турагенты назвали лучшие люксовые отели Турции

TourDom: в число лучших люксовых отелей Турции вошли две гостиницы сети Maxx Royal

Эксперты туристической отрасли назвали россиянам лучшие люксовые отели на курортах Турции. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на результаты опроса отечественных турагентов.

Так, в число «самых выдающихся» мест размещения вошли две гостиницы сети Maxx Royal в Кемере и Белеке — Maxx Royal Kemer Resort и Maxx Royal Belek Golf Resort. «На Анталийском побережье много достойных вариантов, но Maxx никто не переплюнул, — заявили специалисты. — Те, кто там побывал, никуда больше не захотят, только туда».

Также особым вниманием отмечены пятизвездочные Regnum Carya Golf & Spa Resort в Анталье и Cullinan Golf Resort в Белеке благодаря высокому уровню обслуживания, разнообразному питанию и большой территории. «У меня все клиенты-миллионеры в последний год поехали в Regnum Carya», — высказался один из турагентов.

Кроме того, наилучшими характеристиками для премиум-сегмента обладают отели D Maris Bay в Мугле, Rixos Premium Göcek в Фетхие, Lujo в Бодруме, NG Phaselis в Кемере, Calista Luxury Resort в Анталье и Gloria Serenity в Белеке.

При этом турагенты отметили, что уровень обслуживания в гостиницах со временем может измениться: в одних он портится, другие улучшают номерной фонд и сервис.

Ранее стало известно, что туроператоры начали продавать туры в Турцию на лето 2023 года со скидками от 20 до 40 процентов. Например, стоимость недельного отдыха в пятизвездочном отеле Турции с вылетом из Москвы стартует от 115 тысяч рублей на двоих.