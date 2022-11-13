Турагенты назвали лучшие люксовые отели Турции
Эксперты туристической отрасли назвали россиянам лучшие люксовые отели на курортах Турции. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на результаты опроса отечественных турагентов.
Так, в число «самых выдающихся» мест размещения вошли две гостиницы сети Maxx Royal в Кемере и Белеке — Maxx Royal Kemer Resort и Maxx Royal Belek Golf Resort. «На Анталийском побережье много достойных вариантов, но Maxx никто не переплюнул, — заявили специалисты. — Те, кто там побывал, никуда больше не захотят, только туда».
Также особым вниманием отмечены пятизвездочные Regnum Carya Golf & Spa Resort в Анталье и Cullinan Golf Resort в Белеке благодаря высокому уровню обслуживания, разнообразному питанию и большой территории. «У меня все клиенты-миллионеры в последний год поехали в Regnum Carya», — высказался один из турагентов.
Кроме того, наилучшими характеристиками для премиум-сегмента обладают отели D Maris Bay в Мугле, Rixos Premium Göcek в Фетхие, Lujo в Бодруме, NG Phaselis в Кемере, Calista Luxury Resort в Анталье и Gloria Serenity в Белеке.
При этом турагенты отметили, что уровень обслуживания в гостиницах со временем может измениться: в одних он портится, другие улучшают номерной фонд и сервис.
Ранее стало известно, что туроператоры начали продавать туры в Турцию на лето 2023 года со скидками от 20 до 40 процентов. Например, стоимость недельного отдыха в пятизвездочном отеле Турции с вылетом из Москвы стартует от 115 тысяч рублей на двоих.