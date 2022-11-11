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18:12, 11 ноября 2022Путешествия

Туроператоры начали продавать туры в Турцию со скидками до 40 процентов

Стоимость недельного тура в Турцию летом 2023 года стартует от 115 тысяч рублей на двоих

Фото: Fialkova Jitka / Globallookpress.com

Эксперты туристической отрасли подсказали россиянам способ выгодно отдохнуть в Турции. Путевки на лето 2023 года российские туроператоры начали продавать со скидками от 20 до 40 процентов, сообщает РИА Новости.

«Открылись продажи туров в Турцию на летний сезон-2023 из 11 городов вылета в Анталью и трех городов в Бодрум и Даламан», — рассказали в пресс-службе Anex Tour, уточнив, что россиянам для бронирования открыто более 500 гостиниц на Анталийском и Эгейском побережьях.

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Так, в Анталью турпакеты доступны с отправлением из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Калининграда, Тюмени, Сургута, Омска, Уфы и Самары. В Даламан и Бодрум предлагаются к бронированию путевки с вылетом из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Например, стоимость недельного отдыха в пятизвездочном отеле Турции с вылетом из Москвы стартует от 115 тысяч рублей на двоих.

Также приобрести туры по акции раннего бронирования можно в Fun&Sun, Tez Tour и в «Интуристе». Помимо Турции для бронирования на лето уже доступны путевки в Египет, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы, Индонезию, Маврикий, Сейшелы, а также на Алтай, Сахалин, Камчатку, в Карелию и Дагестан.

Ранее российская тревел-блогерша, побывавшая в Турции, выяснила, почему в республике полные женщины считаются «самыми красивыми и привлекательными». Туристка заметила, что в стране существует мода на «аппетитные формы», а фигура «песочные часы» с большими пропорциями считается эталоном женственности и красоты. 

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Валентина Процкова
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