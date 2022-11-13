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06:05, 13 ноября 2022Оружие

«Калашников» назначен главным предприятием поставок экипировки в ВС России

Концерн «Калашников» назначили руководить поставками боевой экипировки в ВС России

Министерство торговли и промышленности Российской Федерации назначило концерн «Калашников» главным предприятием, руководящим поставками боевой экипировки в Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам информированного источника, эта мера поможет обеспечить необходимым оборудованием более 300 тысяч мобилизованных россиян, когда оборонно-промышленный комплекс и вся система гособоронзаказа сталкивается с «беспрецедентными вызовами».

Теперь Калашникову должны регулярно отчитываться предприятия, принимающие участие в поставках элементов боевой экипировки военным, следует из сообщения.

Марина Совина
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