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01:51, 13 ноября 2022Мир

России посоветовали использовать опыт Карибского кризиса

Политолог Кедми посоветовал России использовать опыт Карибского кризиса на Украине

Фото: Nicole Neri / Reuters

Израильский политолог Яков Кедми посоветовал российскому руководству использовать опыт Карибского кризиса на фоне конфликта на Украине. Своим мнением он поделился в рамках YouTube-шоу «Вальдман LINE».

По словам эксперта, в тот период Москва смогла «осадить» Вашингтон, и этот опыт возможно повторить. Карибский кризис удалось урегулировать не из-за компромисса, а в результате ультиматума от СССР, считает Кедми. Тогда Соединенные Штаты были вынуждены убрать свои ракеты из Турции, поскольку советские подлодки были нацелены как на города, так и на корабли США.

«[Президенту США Джону] Кеннеди предъявили ультиматум с ножом у горла», — заявил израильский политолог.

7 октября президент США Джо Байден заявил, что миру впервые со времен холодной войны угрожает ядерный Армагеддон. По его словам, прямая угроза применения ядерного оружия стоит впервые со времен Карибского кризиса. Он уточнил, что это возможно в случае, если «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается».

Оружие России
Марина Совина
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