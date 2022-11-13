России посоветовали использовать опыт Карибского кризиса

Политолог Кедми посоветовал России использовать опыт Карибского кризиса на Украине

Израильский политолог Яков Кедми посоветовал российскому руководству использовать опыт Карибского кризиса на фоне конфликта на Украине. Своим мнением он поделился в рамках YouTube-шоу «Вальдман LINE».

По словам эксперта, в тот период Москва смогла «осадить» Вашингтон, и этот опыт возможно повторить. Карибский кризис удалось урегулировать не из-за компромисса, а в результате ультиматума от СССР, считает Кедми. Тогда Соединенные Штаты были вынуждены убрать свои ракеты из Турции, поскольку советские подлодки были нацелены как на города, так и на корабли США.

«[Президенту США Джону] Кеннеди предъявили ультиматум с ножом у горла», — заявил израильский политолог.

7 октября президент США Джо Байден заявил, что миру впервые со времен холодной войны угрожает ядерный Армагеддон. По его словам, прямая угроза применения ядерного оружия стоит впервые со времен Карибского кризиса. Он уточнил, что это возможно в случае, если «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается».