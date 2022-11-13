Глава Калининградской области назвал сроки восстановления сотрудничества с ЕС

Глава Калининградской области Алиханов: отношения с ЕС восстановятся через два-три года

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал сроки восстановления сотрудничества с Европейским Союзом (ЕС), отметив, что это может занять два-три года. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Если смотреть с холодной головой на историю — столько воевали, но потом восстанавливали отношения. Политика — это временно, а экономика и соседство — навсегда», — сказал глава региона.

18 июня Литва прекратила транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Глава Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.