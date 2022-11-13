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13:06, 13 ноября 2022Россия

В Госдуме прокомментировали поправки Путина о лишении гражданства

Глава комиссии Госдумы Пискарев назвал справедливыми поправки Путина о лишении гражданства

Фото: Shutterstock

Внесенный президентом России Владимиром Путиным пакет поправок о лишении гражданства абсолютно справедлив. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает ТАСС.

«Если люди, дававшие при вступлении в гражданство клятву на верность России и обещавшие соблюдать наши законы, ее нарушили, они тем самым уже добровольно расторгли договор с государством, предоставившим им свою защиту и права гражданина России, и это дает государству право отменить решение о предоставлении гражданств», — сказал он.

Ранее глава государства внес в Госдуму пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту о российском гражданстве.

Законопроект был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ, подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.

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Варвара Кошечкина
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