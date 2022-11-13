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02:37, 13 ноября 2022Мир

Американская разведка обвинила ОАЭ в попытке вмешаться в политику США

Washington Post: разведка США обвинила ОАЭ в попытке вмешаться во внешнюю политику Штатов

Фото: Shutterstock

Американская разведка уличила Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в попытке вмешаться во внешнюю политику США. Об этом сообщает Washington Post.

По информации издания, в секретном отчете подробно описываются попытки манипулировать политической системой Соединенных Штатов. В документе упоминаются законные и незаконные способы направить внешнюю политику США в необходимое Эмиратам русло. Ряд описанных в отчете операций похож на шпионаж, пишет газета.

Так, ОАЭ наняли трех бывших сотрудников американской разведки для слежки за диссидентами и политиками, помощи при взломе компьютеров в Штатах, а также для предоставления хакерских технологий.

Washington Post указывает, что Эмираты потратили более 154 миллионов долларов на лоббистов и еще сотни миллионов на пожертвования организациям, которые составляли политические документы в пользу государства Персидского залива.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер обвинил Польшу в желании втянуть НАТО в конфликт на Украине. По его словам, в Европе обеспокоены тем, что Польша втягивает альянс в конфликт. «Сейчас в Европе никто не горит желанием отправлять на Украину военнослужащих не из Польши. Ноль энтузиазма!» — констатировал он.

Марина Совина
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