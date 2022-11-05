Экс-разведчик США обвинил Польшу в желании втянуть НАТО в конфликт на Украине

Американский разведчик Риттер заявил, что Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер обвинил Польшу в желании втянуть НАТО в конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

По словам Риттера, в Европе обеспокоены тем, что Польша втягивает альянс в конфликт. «Сейчас в Европе никто не горит желанием отправлять на Украину военнослужащих не из Польши. Ноль энтузиазма!» — констатировал он. Как заявил экс-разведчик, у стран НАТО нет необходимой инфраструктуры для отправки военных на Украину, способной противостоять мощностям средств ПВО и тяжелой бронетехники.

Помимо этого, Риттер обратил внимание на «энтузиазм» Варшавы и заявил, что на передовой воюют от 10 до 30 тысяч солдат.

В октябре Скотт Риттер рассказал, что американский спецназ оказывает помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) на территории страны. По его словам, западные инструкторы обучают украинских бойцов обращению с новым оружием, а спецназ отвечает за передачу оборудования и разведывательных данных для ВСУ.