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22:01, 5 ноября 2022Мир

Экс-разведчик США обвинил Польшу в желании втянуть НАТО в конфликт на Украине

Американский разведчик Риттер заявил, что Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер обвинил Польшу в желании втянуть НАТО в конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

По словам Риттера, в Европе обеспокоены тем, что Польша втягивает альянс в конфликт. «Сейчас в Европе никто не горит желанием отправлять на Украину военнослужащих не из Польши. Ноль энтузиазма!» — констатировал он. Как заявил экс-разведчик, у стран НАТО нет необходимой инфраструктуры для отправки военных на Украину, способной противостоять мощностям средств ПВО и тяжелой бронетехники.

Помимо этого, Риттер обратил внимание на «энтузиазм» Варшавы и заявил, что на передовой воюют от 10 до 30 тысяч солдат.

В октябре Скотт Риттер рассказал, что американский спецназ оказывает помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) на территории страны. По его словам, западные инструкторы обучают украинских бойцов обращению с новым оружием, а спецназ отвечает за передачу оборудования и разведывательных данных для ВСУ.

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Марина Совина
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